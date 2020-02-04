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Рада провалила законопроект о расширении полномочий Зеленского

Комментариев: 1
Депутаты отказались наделять президента полномочиями назначать глав ГБР и НАБУ.
Владимиру Зеленскому не дали новых полномочий
Владимиру Зеленскому не дали новых полномочий
president.gov.ua

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Верховная Рада отказалась поддержать законодательную инициативу, направленную на расширение президентских полномочий в части назначения и увольнения руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Так, в повестку дня был внесен проект закона, вносящий изменения в статью 106 Конституции Украины (о закреплении полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований).

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После бурных дискуссий в зале спикер Дмитрий Разумков предложил парламентариям поддержать постановление о направление документа на доработку в профильный комитет, чтобы в течение 30 дней в него были внесены правки и дополнения.

Однако это решение так и не было принято — в зале нашлось лишь 214 голосов “за“.

Трансляция заседания Верховной Рады, на котором “провалили“ закон о полномочиях президента:

Напомним, Рада предварительно согласилась сократить число нардепов. Законопроект об уменьшении состава парламента до 300 человек прошел первое чтение.

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Теги: Верховная Рада, президент, ГБР, НАБУ
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    04.02.2020, 14:49
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Для какого "приЗедента" расширяют эти полномочия, если поверить зЕ что она пришла на один "срок"?
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