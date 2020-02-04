Водитель автобуса отказался везти детей-льготников: Скандал в Тернополе

Мужчина обматерил и высадил девочек-подростков, хотя у них были билеты.

Двух девочек не пустили в автобус, хотя у них были билеты Людмила Сагайдак / Фейсбук

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В Тернополе водитель автобуса отказался везти бесплатно двух девочек-подростков из многодетной семьи. Юные спортсменки-биатлонистки ехали после соревнований домой и заранее приобрели льготные билеты. Водитель автобуса Ровно — Черновцы грубо обматерил детей и отказался их везти бесплатно.

Мама девочек Людмила Сагайдак рассказала в Фейсбуке, что подростки 15 и 14 лет были вынуждены ехать другим автобусом, потому что в тот, на который были билеты, их не пустили:

“Владелец автобуса, увидев эти билеты, прямым текстом послал детей, нах..й. Старшая дочь сказала, что он не имеет права так поступать и обратилась к кассиру чтобы выяснить причину. Кассирша объяснила, что она ничего не знает: “идите к диспетчеру“... В итоге, тем автобусом, на который были билеты, дети не поехали, потому что владелец с матами - “или платите бабки, или пиз..те пешком“ не пустил в салон и поехал. Зато сжалился его “коллега“, который присутствовал в этой ситуации. Взял девушек к себе в автобус и сказал заплатить, всего по 25 грн.“

Билеты девочек Людмила Сагайдак / Фейсбук

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По словам матери, она после инцидента не только вычислила водителя-хама, но даже смогла поговорить с ним по мобильному телефону. Мужчина, очевидно понимая, что был не прав, свою вину отрицал и ссылался на недоразумение.

Как сообщает пресс-служба тернопольской полиции, сейчас обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Мужчину хотят наказать за нецензурную лексику в адрес детей. Кроме того, параллельно полицейские совместно с “Укртрансбезопасностью“ выясняют, почему девочкам было отказано в законном праве на льготный проезд.

Напомним, в Днепропетровской области водитель автобуса, в котором ехали дети, умер прямо за рулем. В сеть попал момент ДТП.

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