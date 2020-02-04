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Из кожи аллигатора: Нардеп засветил в Раде часы, стоимостью в дом

Комментариев: 1
Нардеп засветил в парламенте дорогой аксессуар.
Сергей Рудик
Сергей Рудик
Апостроф

Народный депутат Украины Сергей Рудик на заседании парламента засветил аксессуар, который стоит, как дом или подержаный автомобиль.

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Об этом сообщает Апостроф.

На руке депутата заметили часы модели Rolex _Archive Cellini Danaos XL. Эти часы относятся к классу "люкс". Ремешок сделан из кожи аллигатора со вставками из золота. Стоимость такого экземпляра равна 8 385 тыс долларов.

За полную стоимость таких часов в Украине можно купить автомобиль или недорогой дом.

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К слову, Сергей Рудик - самовыдвиженец по избирательному округу № 198 Черкасская область. Он же и является председателем подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Свою карьеру Рудик начинал с должности воспитателя Выжницкой школы-интерната Черновицкой области.

Напомним, нардеп Давыденко засветил в Раде часы Rolex за 12 тыс долларов. За эту цену в Украине можно купить приличное авто.

 

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Теги: Ролекс, часы, Рудик, нардеп, аксессуар
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Комментариев (1)
ТТ69    04.02.2020, 16:36
Оценка:  +2
ТТ69
Такие богачи в домах Пети, Рената ..... "кушать подано" озвучивают
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