Из кожи аллигатора: Нардеп засветил в Раде часы, стоимостью в дом

Нардеп засветил в парламенте дорогой аксессуар.

Народный депутат Украины Сергей Рудик на заседании парламента засветил аксессуар, который стоит, как дом или подержаный автомобиль.

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Об этом сообщает Апостроф.

На руке депутата заметили часы модели Rolex _Archive Cellini Danaos XL. Эти часы относятся к классу "люкс". Ремешок сделан из кожи аллигатора со вставками из золота. Стоимость такого экземпляра равна 8 385 тыс долларов.

За полную стоимость таких часов в Украине можно купить автомобиль или недорогой дом.

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К слову, Сергей Рудик - самовыдвиженец по избирательному округу № 198 Черкасская область. Он же и является председателем подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Свою карьеру Рудик начинал с должности воспитателя Выжницкой школы-интерната Черновицкой области.

Напомним, нардеп Давыденко засветил в Раде часы Rolex за 12 тыс долларов. За эту цену в Украине можно купить приличное авто.

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