Украина выиграла у России спор в ВТО – СМИ

Спор касался фактического запрета на поставки украинского железнодорожного оборудования в Россию.

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Апелляционный орган Всемирной торговой организации удовлетворил жалобу Украины на проигранное ранее решение в деле о российском запрете на импорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на собственные источники.

Изначально Украина подала свой иск в ВТО в 2015 году. Тогда Россия ввела ограничения на поставки украинской железнодорожной продукции, из-за чего эта категория украинского экспорта в РФ с 2012 по 2016 год сократилась более чем в 20 раз – с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

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В рамках дела Украина доказывала, что приостановка Россией действия сертификатов соответствия и отказ рассматривать новые заявки на сертификацию были проявлением дискриминации и неоправданным препятствиям в торговле.

Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства, отказавшись признавать сертификаты, выданные украинским производителям в других странах Таможенного союза, что, в свою очередь, создало преимущества для российских производителей.

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В то же время эксперты не подтвердили существование систематического ограничения импорта со стороны России, ссылаясь на то, что в течение определенного периода (апрель 2014 - декабрь 2016) ситуация в Украине в части безопасности была несравнимой с ситуацией в других странах. Украина с этим решением не согласилась и в августе 2018 года обжаловала его.

Решение по апелляции в пользу Украины будет официально опубликовано во вторник вечером.

Напомним, Министерство юстиции готовит новые иски против России. По словам министра Малюськи, количество дел против РФ в международных судах увеличится.

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