Искал металлолом: Под Ровно в поле нашли человеческие кости

Вероятно, человеческие останки принадлежат солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.

2 февраля, в селе Голышев в Ровенской области, мужчина обнаружил захоронение с человеческими останками. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиция Ровненской области.

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В полиции рассказали, что 47-летний мужчина обходил пастбище в поисках металлолома, когда обнаружил человеческие кости на глубине около 40 см. По предварительному осмотру, в этом месте захоронено три человека.



Сообщается, что на месте захоронения правоохранители также обнаружили более 100 штук уничтоженных коррозией боеприпасов. Все находки направят на экспертизу, которая должна определить год гибели людей. По результатам экспертизы будет решен вопрос о захоронении.





Напомним, в Николаевской области на ж/д станции нашли человеческий череп.

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