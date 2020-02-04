Под Тернополем умер пенсионер, ждавший помощи медиков 27 часов
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В Тернопольской области скончался 76-летний Виктор Старцев, которому врачи в больнице не оказывали помощь 27 часов, приняв пенсионера за бомжа, пишет Сегодня.
Мужчина возвращался от дочери и неожиданно ему стало плохо. Прохожие вызвали человеку скорую помощь.
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Старцева привезли в Чортковскую больницу. Как утверждает племянница пенсионера Лоритта Бобак, врачи даже не подошли к пациенту, поскольку он был грязный. Медики решили, что у мужчины нет определенного места жительства.
В итоге Виктор Старцев скончался. Предварительный диагноз – пневмония и возрастные изменения в сердце.
Его своим бездействием убили те, кто по иронии судьбы должен был спасать жизнь. Они оказали ему первую медицинскую помощь только через двадцать семь часов с момента поступления в больницу, - написала Лоритта Бобак на своей странице в Facebook.
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По словам местных правоохранителей, сейчас проводится досудебное расследование по данному происшествию.
Отмечается, что заведующий приемно-диагностического отделения Чортковской больницы, где скончался пенсионер, написал заявление об увольнении.
Главврач Чортковской больницы Роман Чортковский заявил, что Старцева доставили в медучреждение как бездомного и поместили в пункт обогрева.
Его доставили как бездомного. На базе больницы созданы пункты обогрева. Привезли его. Ясно, что он в болоте был... мы его поместили в ту комнату… Дежурный врач его осмотрел. Жалоб на какие-то боли у него не было, - пояснил Роман Чортковский.
Репортаж местных тележурналистов о происшествии:
Напомним, в Киеве врачи скорой помощи протестуют против нечеловеческих условий и мизерной зарплаты. Медики также недовольны сокращением количества выездных бригад скорой помощи.
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