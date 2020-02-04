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Пристайко призвал Чехию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Комментариев: 1
Глава МИД Украины Пристайко обратился к парламенту Чехии во время официального визита в Прагу.
Пристайко встретился с председателем Палаты депутатов Чехии
Пристайко встретился с председателем Палаты депутатов Чехии
Вадим Пристайко/Twitter

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к парламенту Чехии с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом он написал на своей странице в Twitter 4 февраля.

Пристайко встретился с представителями чешского парламента во время рабочего визита в Прагу.

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"Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко.

Пристайко отметил, что также обсудил с председателем Палаты депутатов Чехии возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов.

Вадим Пристайко/Twitter


Напомним, Пристайко задекларировал два миллиона гривен за 2019 год.

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Теги: Чехия, голодомор, Пристайко, МИД
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Комментариев (1)
fkrfyfan    04.02.2020, 17:49
Оценка:  -4
fkrfyfan
Он ещё хоть что то делает или как ющ с голодомором по миру таскается
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