Пристайко призвал Чехию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Глава МИД Украины Пристайко обратился к парламенту Чехии во время официального визита в Прагу.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к парламенту Чехии с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом он написал на своей странице в Twitter 4 февраля.

Пристайко встретился с представителями чешского парламента во время рабочего визита в Прагу.

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"Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко.



Пристайко отметил, что также обсудил с председателем Палаты депутатов Чехии возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов.

Вадим Пристайко/Twitter

Напомним, Пристайко задекларировал два миллиона гривен за 2019 год.

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