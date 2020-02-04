Пристайко призвал Чехию признать Голодомор геноцидом украинского народа
Глава МИД Украины Пристайко обратился к парламенту Чехии во время официального визита в Прагу.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к парламенту Чехии с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом он написал на своей странице в Twitter 4 февраля.
Пристайко встретился с представителями чешского парламента во время рабочего визита в Прагу.
Читай также: Министр Дубилет тратит на себя 3 тыс долларов в месяц
"Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко.
Пристайко отметил, что также обсудил с председателем Палаты депутатов Чехии возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов.
Напомним, Пристайко задекларировал два миллиона гривен за 2019 год.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.