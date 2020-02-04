"Родители могут назвать ребенка Z148, это нормально" - глава Минюста Малюська
Министерство юстиции Украины не имеет права ограничивать родителей в выборе имя ребенка. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию “Сегодня“.
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“Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя“, - заявил глава Минюста.
Малюська также отметил, что в законе прописано, что имя ребенка выбирается родителями по их согласию.
“Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально,“ - сказал он.
Напомним, Минюст готовит новые иски против России.
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Хотя R2-D2 прикольнее ...
10 штук))
ну да. чего нет