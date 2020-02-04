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"Родители могут назвать ребенка Z148, это нормально" - глава Минюста Малюська

Комментариев: 11
Минюст не может запретить родителям называть их детей экзотическими именами.
Министр юстиции Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська
Пресс-служба Минюста

Министерство юстиции Украины не имеет права ограничивать родителей в выборе имя ребенка. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию “Сегодня“.

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Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя“, - заявил глава Минюста.

Малюська также отметил, что в законе прописано, что имя ребенка выбирается родителями по их согласию.

Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально,“ - сказал он.

Напомним, Минюст готовит новые иски против России.

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Теги: Малюська, Министерство юстиции, родители, имена детей
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Комментариев (11)
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Миротворение    04.02.2020, 18:10
Оценка:  +1
Миротворение
Они сами себя дебилами называют)))) И фамилии у них тоже какие то знаковые)))
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 18:19
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Вы имеете в виду министра? Я не думаю, что фамилия Малюська чем-то хуже, чем фамилия Иванов. Человека определяет не фамилия, а его суть
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 18:03
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Будут проблемы с отчеством.
ira0958    04.02.2020, 18:10
Оценка:  -5
ira0958
Ну, то такое. Упоротым родителям про отчество даже в голову не приходит - главное, самим засветиться с дебильным именем их дитяти.
Coюзник    04.02.2020, 18:03
Оценка:  +6
Coюзник
Но районному психиатору собщить было не плохо
WTF2wtf    04.02.2020, 17:59
Оценка:  +7
WTF2wtf
Крутое имя! )))
Хотя R2-D2 прикольнее ...
nommu1    04.02.2020, 17:56
Оценка:  +7
nommu1
'Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право'
10 штук))
ira0958    04.02.2020, 17:54
Оценка:  -3
ira0958
Ага, а потом этот ребенок будет себе пол выбирать - это тоже будет "нормально"
nommu1    04.02.2020, 17:56
Оценка:  +6
nommu1
'это тоже будет "нормально"'
ну да. чего нет
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 18:01
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
А ты, Колян, уже выбрал? Тебе кем быть комфортней - Колей или Ирой?
nommu1    04.02.2020, 18:03
Оценка:  +5
nommu1
Иро у нас бесполое)
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