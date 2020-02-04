C памятника под Киевом украли флаг Украины

На Киевщине неизвестные поломали флагшток и украли флаг Украины. Происшествием занимается полиция. Вандалу грозит до 3-х лет лишения свободы.

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В селе Гнедин Киевской области вандалы повредили флагшток и украли государственный флаг с памятника Героям Небесной сотни, сообщает ГУ Национальной полиции Киевской области.

На отсутствие флага Украины обратил внимание сотрудник сельсовета. Он же обратился к правоохранителям.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции. Сейчас ведется розыск причастных к вандализму. Виновные будут привлечены к ответственности.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) УК Украины. Виновным грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.