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C памятника под Киевом украли флаг Украины

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На Киевщине неизвестные поломали флагшток и украли флаг Украины. Происшествием занимается полиция. Вандалу грозит до 3-х лет лишения свободы.
Вандал надругался над памятником
Вандал надругался над памятником
kv.npu.gov.ua

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В селе Гнедин Киевской области вандалы повредили флагшток и украли государственный флаг с памятника Героям Небесной сотни, сообщает ГУ Национальной полиции Киевской области.

На отсутствие флага Украины обратил внимание сотрудник сельсовета. Он же обратился к правоохранителям.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции. Сейчас ведется розыск причастных к вандализму. Виновные будут привлечены к ответственности.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) УК Украины. Виновным грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Кривом Роге задержан вандал, осквернивший памятник жертвам Холокоста. Полицейские и сотрудники СБУ проработали более 50 камер видеонаблюдения. Им удалось проследить маршрут злоумышленника.

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Теги: Киевская область, кража, вандализм, вандалы, флаг, полиция, памятник, флаг Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МАРИНА***КЛИМОВА    04.02.2020, 19:55
Оценка:  0
МАРИНА***КЛИМОВА
А нас за шо????? ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))
МАРИНА***КЛИМОВА    04.02.2020, 19:56
Оценка:  0
МАРИНА***КЛИМОВА
Сотня проебавшая страну))))))))))))))))))))))))) ))))))
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