C памятника под Киевом украли флаг Украины
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В селе Гнедин Киевской области вандалы повредили флагшток и украли государственный флаг с памятника Героям Небесной сотни, сообщает ГУ Национальной полиции Киевской области.
На отсутствие флага Украины обратил внимание сотрудник сельсовета. Он же обратился к правоохранителям.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции. Сейчас ведется розыск причастных к вандализму. Виновные будут привлечены к ответственности.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) УК Украины. Виновным грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Кривом Роге задержан вандал, осквернивший памятник жертвам Холокоста. Полицейские и сотрудники СБУ проработали более 50 камер видеонаблюдения. Им удалось проследить маршрут злоумышленника.
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