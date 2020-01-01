Найден мошенник, укравший 365 тыс грн, собранные для обожжённых детей

Тернопольская полиция сумела также вернуть часть похищенной суммы.

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Полицейские Тернопольской области установили личность одного из преступников, причастных к мошенническому похищению денег, которые благотворители собрали на лечение подростков, пострадавших от взрыва газа в начале января. Об этом сообщает пресс-служба тернопольской полиции.

Напомним, 3 января в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление. На лечение подростков со всей Украины люди присылали деньги. В итоге удалось собрать около 365 000 гривен.

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27 января одной из мам пострадавших подростков, на карточке которой хранились собранные деньги, позвонил неизвестный и мошенническим путем выманил у нее всю собранную сумму. Осознав произошедшее, женщина обратилась в полицию.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, сразу после получения заявления, полицейские обратились к сотрудникам банковских учреждений, чтобы заблокировать все счета, на которые поступали средства.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями мы выяснили, что деньги пошли на электронные кошельки жителей Запорожской и Днепропетровской областей. Именно туда сразу поехали наши оперативные группы. Нам совместно со службой безопасности финучреждения удалось перехватить часть средств – это восемьдесят тысяч гривен. Их мошенники не успели снять, - сообщили в полиции.

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Правоохранители также установили лицо, которое придумало мошенническую схему. Подозреваемый в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы Днепропетровщины. Он осужден за кражи и грабежи. О сборе средств пострадавшим детям узнал через интернет.

К преступлению привлек знакомых, которым рассказал вымышленную историю. Злоумышленник рассказал товарищам, что выиграл большую сумму денег через одну из букмекерских компаний. Однако получить деньги не может, потому что в тюрьме, а потому нужна их помощь.

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Степан Яцух говорит, что оперативники уже общались со всеми “сообщниками“. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются и правоохранители делают все возможное, чтобы найти и вернуть оставшуюся сумму.

Напомним, в Киеве мошенник искусно обманул продавщицу. В сети появилось видео, где мошенник виртуозно обманул продавщицу в кофейне на Новой Дарнице.

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