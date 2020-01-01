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В Херсоне возле церкви нашли расстрелянного мужчину

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Правоохранители предполагают, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
В Херсоне возле церкви нашли тело мужчины
В Херсоне возле церкви нашли тело мужчины
hr.npu.gov.ua

Сегодня, 4 февраля, на улице Покрышева в Херсоне было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы, возле него лежало охотничье ружье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Херсонской области.

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На место происшествия прибыли руководители правоохранительных органов, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Идет следствие, выясняются обстоятельства смерти мужчины. Открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УКУ с отметкой "самоубийство".

Напомним, под Тернополем умер пенсионер, ждавший помощи медиков 27 часов.

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Теги: полиция, Херсон, церковь, ружье, убийство
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