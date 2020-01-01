В Херсоне возле церкви нашли расстрелянного мужчину

Правоохранители предполагают, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сегодня, 4 февраля, на улице Покрышева в Херсоне было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы, возле него лежало охотничье ружье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Херсонской области.

Читай также: Искал металлолом: Под Ровно в поле нашли человеческие кости

На место происшествия прибыли руководители правоохранительных органов, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Идет следствие, выясняются обстоятельства смерти мужчины. Открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УКУ с отметкой "самоубийство".



Напомним, под Тернополем умер пенсионер, ждавший помощи медиков 27 часов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.