Первая отставка правительства. Замена в Кабмине

Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля. Корреспондент.net собрал информацию о новом министре.

В украинском правительстве открылся сезон отставок. Изменения и трансформации Кабмину обещают давно. Первой свой пост покинула министр развития общин и территорий Алена Бабак. На ее место назначили председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

Также Шмыгаль стал вице-премьером.

Корреспондент.net собрал информацию о новом министре.

Почему ушла Бабак

Говорят, что уже бывшая министр развития общин и территорий Алена Бабак не справилась с влиятельным строительным лобби, а также проиграла борьбу за контроль над Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Сама Бабак это косвенно подтвердила в своем прощальном выступлении в парламенте.

"Я попросила слово для того, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями в строительной сфере, которые опутали ее как спрут, и, думаю, хотели бы радоваться на моих костях после моего увольнения: "Не получится"”, - заявила Бабак.

По ее словам, сейчас правоохранители "начали системную борьбу с теми, кто сегодня через различные кланы пытается раскачать ситуацию как в Офисе президента, так и в правительстве, и спекулирует на этом".

Она также рассказала, что сейчас коррупционеры через "подставные организации "Общественная правда" пытаются уволить людей из Государственной архитектурно-строительной инспекции. Также определенные люди продолжают работать в системе ГАСИ и "писать кляузы, чтобы сохранить сферу своего влияния". Другие – "через бандюков" угрожают людям, чтобы они не выходили на работу.

По словам Бабак, за всеми этими людьми сегодня "следят должным образом".

Министр также добавила, что с ней начали борьбу в СМИ из-за аннулирования разрешений на строительство на улицах Ольшанской и Гоголевской в Киеве. Также, по ее словам, эти люди планируют начать строительство возле "Дворца Украина" на улице Ивана Франко. Но, Бабак убеждена, что "друзья-киевляне не будут стоять в стороне".

Она поблагодарила за доверие парламент, президента и правительство, но просила отпустить ее "с Богом".

По словам Бабак, заявление на увольнение она написала сама, по собственному желанию, без давления, "потому что так необходимо и важно на данный момент". Она также добавила, что сейчас правоохранители ее защищают и изучают все те "факты, о которых она сообщила, все документы и заявления от людей, на которых оказывалось давление".

Реакция

За отставку Бабак голосовали представители фракции Слуга Народа. Фракция Европейская солидарность не голосовала за увольнение Бабак, потому что "не услышала причин ее увольнения".

В Голосе также требовали объяснений и восприняли выступление министра как заявление о том, что она "работала под давлением".

Батьківщина призвала воспринимать выступление Бабак в Раде как заявление о преступлении.

Новый министр

Денис Шмыгаль - уроженец Львова, закончил местный политехнический университет.

В последние годы он работал топ-менеджером компании Рината Ахметова ДТЭК, с января 2019 года возглавлял Бурштынскую ТЭС. До этого Шмыгаль был заместителем гендиректора по социальным вопросам в Западэнерго. Всего его стаж в структурах Ахметова - два года.

В ДТЭК за 2018 год Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.

У Шмыгаля есть дом во Львове в 215 квадратных метров, два земельных участка там же и еще два - в Мостисском районе Львовской области.

Задачи

Завершить децентрализацию, реформировать ЖКХ и строительную сферу – такие задачи на новой должности определил для себя сам Шмыгаль.

"Сегодня мы впервые в истории независимой Украины имеем такой нежный росток общественного доверия к власти. Наша задача: сохранить это доверие, приумножить и научить общество жить в нормальном цивилизованном среде. Реформа децентрализации как раз призвана это сделать. Следующее – мы много продвинулись вперед по реформе медицины, образования, но мы не делали еще кардинальных шагов в строительной отрасли, не начинали еще глобальных движений в реформе ЖКХ, вот есть также приоритеты на уровне с реформой административно-территориального устройства", –заявил новый вице-премьер.

Еще не все

На Бабак отставки в правительстве не закончатся. По информации СМИ, в Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Как сообщает Украинская правда первое большое собеседование состоялось в субботу, 1 февраля, на Банковой.

С потенциальными кандидатами разговаривают президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук. Рассматривается возможность разделения двух действующих министерств. Из минэкономики могут выделить министерство АПК, а из министерства культуры, молодежи и спорта - министерство спорта.