Главные требования горняков шахты Капитальная - это выплата задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия.

В Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты Капитальная, требуя выплаты задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

По его словам, на 1 февраля зарплатная задолженность перед работниками ГП Мирноградвугилля накопленная за три месяца и достигает 93,12 млн грн.

Напомним, 21 января главы профсоюзов четырех шахт Львовской области объявили голодовку в помещении Львовской ОГА из-за долгов по зарплате. По данным председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, зарплатная задолженность перед шахтами ГП Львовуголь по состоянию на 16 января составляет 317,79 млн гривен – декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года.

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