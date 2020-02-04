Ультраправые из Германии посетили оккупированный Луганск

В сети опубликованы снимки встречи немецкого политика с российскими марионетками из группировки "ЛНР".

Представители немецкой правопопулистской партии “Альтернатива для Германии“ (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки “ЛНР“. Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке.

На встречу с представителями оккупационной администрации ОРЛО прибыли член Ландтага Берлина от “Альтернативы для Германии“ Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.

twitter.com/JulianRoepcke

Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были “наблюдателями“ на “выборах“ главарей группировок “ДНР“ и “ЛНР“. Также они посещали аннексированный Россией Крым.

Напомним, боевики “ДНР“ выдвинули циничное требование для следующего обмена. Оккупанты требуют, чтобы Украина “простила“ всех участников предыдущего обмена.

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