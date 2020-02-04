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Ультраправые из Германии посетили оккупированный Луганск

Комментариев: 11
В сети опубликованы снимки встречи немецкого политика с российскими марионетками из группировки "ЛНР".
Немецкие ультраправые "засветились" в Луганске
Немецкие ультраправые "засветились" в Луганске
twitter.com/JulianRoepcke

Представители немецкой правопопулистской партии “Альтернатива для Германии“ (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки “ЛНР“. Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке.

На встречу с представителями оккупационной администрации ОРЛО прибыли член Ландтага Берлина от “Альтернативы для Германии“ Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.

twitter.com/JulianRoepcke

Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были “наблюдателями“ на “выборах“ главарей группировок “ДНР“ и “ЛНР“. Также они посещали аннексированный Россией Крым.

Напомним, боевики “ДНР“ выдвинули циничное требование для следующего обмена. Оккупанты требуют, чтобы Украина “простила“ всех участников предыдущего обмена.

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Теги: ЛНР, Луганск, Донбасс, Россия, Германия, ультраправые
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Комментариев (13)
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romanof    04.02.2020, 19:44
Оценка:  0
romanof
А чем они отличаются от укрофашистов?
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:50
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Мовофашисты безусловно на порядок глупее - это, я думаю. основное отличие.
Распятый_мальчик    04.02.2020, 19:51
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Ничем, и те и другие воевали в ВМВ под влаССовскими флагами. Только, наследники "укрофашистов" презирают и уничтожают любую тварь носящую этот флаг, а сруССо-фашисто гордится этими же флагами!!! И даже, символ победы, у них, это влаССовские ленты. Диди - зиговали!!!
Распятый_мальчик    04.02.2020, 19:51
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Ничем, и те и другие воевали в ВМВ под влаССовскими флагами. Только, наследники "укрофашистов" презирают и уничтожают любую тварь носящую этот флаг, а сруССо-фашисто гордится этими же флагами!!! И даже, символ победы, у них, это влаССовские ленты. Диди - зиговали!!!
Распятый_мальчик    04.02.2020, 19:37
Оценка:  +2
Распятый_мальчик
И снова история повторяется - немецкие и сруССкие фашисты проводят совместные "парады" под влаССовским триколором
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 19:33
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Приехали ультраправые, уедут ультралевые-ультраголубые
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:20
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Ну что?
Зиг, как говорится, хайль! )
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 19:31
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Как тебя терпят в Гамбурге, друг мой Боба, с твоими зигами? Вероятно, тебя спасет только то, что ты еврей
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:32
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Увы, я буйствую только здесь.
Как же мне не хватает жизненного пространства!
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 19:34
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Возвращайся на Матушку Расею, там не явно не хватает такого яркого буйстсва!
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:35
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Да, настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
navigator2    04.02.2020, 19:17
Оценка:  +1
navigator2
сходка
Woodbrother    04.02.2020, 19:15
Оценка:  +4
Woodbrother
Фашисты Германии и на россии нашли друг друга. Как это мило Главное, что бы презеративами пользовались
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