От украинской стороны к учениям привлекут около 20 кораблей, семь единиц плавсредств Госпогранслужбы и подразделения морской пехоты.

В украинско-американских морских учениях Си Бриз в этом году будут участвовать 18 стран. Среди них впервые будут присутствовать Япония и Южная Корея, сообщает пресс-служба Кабмина во вторник, 4 февраля.

Вопросы организации учений Си Бриз-2020 сегодня рассматривались на подготовительной конференции в Одессе. В этом году маневры будут проводиться в двадцатый раз.

Известно, что руководителем учений с украинской стороны будет капитан 1-го ранга Алексей Доскато. Он сообщил, что на сегодня, кроме Украины, на конференции уже зарегистрировалось 17 стран. В частности, среди присутствующих есть представители США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции, Швеции, Дании и Латвии. Также в этом году в международных морских учениях впервые будут участвовать Япония и Южная Корея.

От украинской стороны к учениям запланировано привлечь около 20 единиц корабельного состава, семь единиц плавсредств Госпогранслужбы и подразделения морской пехоты.

Cмотрите фотогалерею: Япония и Южная Корея впервые примут участие в учениях Си Бриз

Напомним, в июле прошлого года прошли учения Си Бриз-2019. В них участвовали военные из 20 стран – около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава.

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