Водителей просят до пятницы не выезжать из городов

Из-за непогоды 5-7 февраля спасатели просят по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает водителей в период 5-7 февраля воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Об этом сообщил глава ведомства Николай Чечеткин, передает Интерфакс-Украина.

Во вторник, 4 февраля, на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве Чечеткин рассказал, что для минимизации негативных последствий ухудшения погоды в круглосуточном режиме будет организована работа межведомственных штабов, обеспечен усиленный мониторинг обстановки и обеспечения реакции на начальном этапе возникновения чрезвычайных ситуаций.

По словам Чечеткина, поручено обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

В Киеве планируют ограничивать въезд в город большегрузного транспорта.

Напомним, накануне спасатели предупреждали украинцев о трех погодных опасностях.

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