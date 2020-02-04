Чехия назвала условие для списания Украине части "Ямбургского долга"
Чехия готова списать Украине часть так называемого "Ямбургского долга" в обмен на "надлежащее здание для посольства" Республики. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе министерства иностранных дел Чехии по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко с главой МИДа Республики Томашем Петршичеком.
Сообщается, что одной из тем переговоров была историческая задолженность 1980-х годов Украины перед Чехией, так называемый "Ямбургский долг".
"Одна из возможностей - стереть часть долга в обмен на подходящее здание для посольства в Киеве. Нынешнее не работает", - заявил Петршичек.
Отметим, "Ямбургский долг" являются частью долгов СССР за участие Чехии в строительстве газопровода Ямбург-Западная граница (газопровод Прогресс), который проходит по территории Украины. Маршрут через Украину совпадает с потоком Уренгой - Помары - Ужгород.
По оценкам чешской стороны, долг Украины составляет 200-220 млн долларов, по оценкам Украины - 79,8 млн долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о рестарте отношений Украины и Чехии.
Напомним, что Зеленский провел встречу с премьером Чехии. Мероприятие прошло в Мариинском дворце в Киеве. Перед его началом Андрей Бабиш сделал запись в Книге почетных гостей.
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