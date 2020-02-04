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Чехия назвала условие для списания Украине части "Ямбургского долга"

Комментариев: 2
В обмен на "надлежащее здание для посольства" Чехия готова списать Украине часть "Ямбургского долга" 1980-х годов.
Вадим Пристайко и Томаш Петршичек
Вадим Пристайко и Томаш Петршичек
МИД Чехии

Чехия готова списать Украине часть так называемого "Ямбургского долга" в обмен на "надлежащее здание для посольства" Республики. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе министерства иностранных дел Чехии по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко с главой МИДа Республики Томашем Петршичеком.

Сообщается, что одной из тем переговоров была историческая задолженность 1980-х годов Украины перед Чехией, так называемый "Ямбургский долг".

"Одна из возможностей - стереть часть долга в обмен на подходящее здание для посольства в Киеве. Нынешнее не работает", - заявил Петршичек.

Отметим, "Ямбургский долг" являются частью долгов СССР за участие Чехии в строительстве газопровода Ямбург-Западная граница (газопровод Прогресс), который проходит по территории Украины. Маршрут через Украину совпадает с потоком Уренгой - Помары - Ужгород.

По оценкам чешской стороны, долг Украины составляет 200-220 млн долларов, по оценкам Украины - 79,8 млн долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о рестарте отношений Украины и Чехии

Напомним, что Зеленский провел встречу с премьером Чехии. Мероприятие прошло в Мариинском дворце в Киеве. Перед его началом Андрей Бабиш сделал запись в Книге почетных гостей.

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Теги: Украина, Чехия, долги, долг, Украина-Чехия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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sti123    04.02.2020, 21:00
Оценка:  -5
sti123
все долги Украины-"так называемые", другими словами- кому я должен, всем прощаю)
xapi3mat    04.02.2020, 20:36
Оценка:  +4
xapi3mat
вроде рашка орала она наследница эсэсэр, не?
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