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Чиновника из Кабмина поймали на "откате" в 2,5 млн

Комментариев: 2
Начальник одного из управлений Секретариата Кабмина требовал отпредпринимателя крупный "откат".
Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы
Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы
dbr.gov.ua
Госбюро расследований во вторник, 4 февраля, задержало начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров за вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба ГБР.
 
 
По предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от бизнесмена 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.
 
Он задержан непосредственно при получении неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.
 
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
 
 
Напомним, на прошлой неделе главе Фонда госимущества предложили рекордную взятку – 5 млн долларов – за назначение директора Одесского припортового завода.
 

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Теги: взятка, фото, Кабмин Украины, вымогательство, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MNI1957    04.02.2020, 21:06
Оценка:  -2
MNI1957
купит индульгенцию.при теперешней власти это модно
bugrov3    04.02.2020, 21:05
Оценка:  +2
bugrov3
нехилая, потужная рехформа. гончарук: у нас в правительстве коррупции НЕТ! УБЛЮДОПОСТАТЬ.
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