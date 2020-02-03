Автор украинского учебника объяснил, как там оказался Киану Ривз

Фото с канадским актером разместили в школьном учебнике по истории намерено, сообщил автор книги.

Мем на страницах украинского учебника по всемирной истории за 10 класс с канадским актером Кианом Ривзом разместили намеренно, чтобы проверить школьников на внимательность. Об этом сообщил автор книги, историк Игорь Щупак на своей странице в Facebook.

"Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел эту маленькую фигурку. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом ... ноль читателей", – заявил Щупак.

По словам историка, он, зная, что современным детям более свойственно визуальное восприятие информации, сознательно включил в учебник мемы, карикатуры и исторические анекдоты. Таким образом, по его мнению, создается эффект игры, и школьникам интереснее учиться.

Игорь Щупак

Щупак отметил, что мем с Киану Ривзом заметили только через два года использования учебника.

О том, давал ли согласие Киану Ривз на использование своего изображения в государственном учебнике, не сообщается.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Ранее сообщалось, что мем с Киану Ривзом нашли в украинском учебнике по истории. Одной из иллюстраций в учебнике по всемирной истории оказался популярный в сети мем с актером.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз тайно обручился с Александрой Грант.

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