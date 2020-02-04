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Священный Синод ПЦУ исключил Филарета

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Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, сообщили в ПЦУ.
Синод ПЦУ исключил Филарета
Синод ПЦУ исключил Филарета
pomisna.info

Патриарх Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение. Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", - сказано в сообщении.

Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, считают в ПЦУ.

"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими - все ничтожно (см. 4 правило Второго Вселенского собора)", - подчеркнули в пресс-службе.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", - добавили в ПЦУ.

Напомним, Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП. Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата.

ПЦУ о решении Филарета: Встал на путь лжи

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Теги: церковь, православная церковь, Вселенский патриарх. Филарет, Филарет, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Via_doloгosa    04.02.2020, 22:38
Оценка:  -2
Via_doloгosa
Напоминает притчу когда человека выгнали из церкви за что не там стоял, не так крестился, не так был одет и прочее, он вышел сел на лавочку и плачет. Бог к нему подходит говорит что случилось?
-Хотел с Богом пообщаться, а меня из церкви выгнали
-Не плачь, меня давно там нет!
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