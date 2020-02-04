Режут по-живому. Зачем сокращать депутатов?

Владимир Зеленский предлагает, чтобы вместо 450 в парламенте было всего 300 депутатов, Верховная Рада предварительно это предложение поддержала.

Сократить количество депутатов – популярная в украинском обществе идея. Владимир Зеленский обещал сделать это еще в ходе предвыборной кампании, а после прихода к власти быстро подготовил соответствующий законопроект.

Во вторник, 4 февраля, предложение сократить количество народных избранников с 450 до 300 поддержала и сама Верховная Рада.

Но с окончательным принятием подобного решения могут возникнуть проблемы.

Будут резать

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский перед голосованием подчеркнул, что, по мнению Владимира Зеленского и граждан Украины, законопроект отвечает интересам украинского народа.

В оппозиции назвали законопроект "некачественным" и сетовали на отсутствие объяснения, почему количество депутатов должно равняться именно 300.

В ответ в Слуге народа сослались на теорию Конституционного права, согласно которой при населении 37 миллионов граждан в Украине количество парламентариев должно составлять примерно 300, максимум 320 народных депутатов.

Вот только, к подсчету Кабмина, согласно которому в Украине проживает 37 миллионов человек у экспертов есть масса вопросов. А Слуга Народа уже готова на основании этого подсчета, а не переписи, менять Конституцию.

“Действующее количество депутатов фактически перешло в наследство от УССР. Это то количество, которое избиралось в Верховный совет УССР, потом его уже никто не менял. За это время изменился количественный состав населения. Потому я считаю, что 300 – это абсолютно нормально”, - говорит нардеп от партии Слуга Народа Никита Потураев.

В итоге за сокращение количества нардепов проголосовали 236 человек. Для окончательного принятия решения потребуется 300 голосов уже на следующей сессии парламента.

В чем проблемы?

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает тему сокращения количества депутатов популизмом:

“В последнее время общество ассоциирует парламентариев с "дармоедами" и "лентяями", которые играют в политические игры. Поэтому политикам, как в прошлом, так и сейчас, удобно спекулировать на этой теме. Инициаторы пошли по пути красивого PR-хода, мол, мы воплощаем в жизнь то, что многие только обещали”.

В свою очередь, политолог Алексей Якубин уверен, что логика предложения Зеленского другая: "Чем меньше депутатов, тем проще контролировать". А это выгодно группам влияния, которые стоят за парламентариями.

Не все согласны

В самом монобольшинстве за предложение проголосовали только 197 нардепов из более чем 240. Среди них Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что с набором 300 голосов у предложения по сокращению количества нардепов будут серьезные проблемы.

"Ближайшее возможное голосование, когда понадобится 300 голосов, состоится в сентябре-2020. К этому времени стартует кампания по местным выборам, и у партии власти останется еще меньше союзников. Более того, часть обиженных отстранением от местных выборов депутатов "Слуги народа" также могут превратиться во внутреннюю фронду", - предполагает Попов.