Кабмин выделил 169 млн грн на выплату долгов перед шахтерам
Суммы должно хватить на погашение 80% выплат по заработной плате за декабрь, уточнил нардеп Максим Ткаченко.
Кабинет министров направил 169 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами по всей Украине. Об этом 4 февраля сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Максим Ткаченко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
По словам нардепа, он с Русланом Горбенко (депутат фракции Слуга народа) встретился в Кабмине с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.
"Они (Оржель и Гончарук - ред.) озвучили информацию о том, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - подчеркнул Ткаченко.
Он также указал, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях по всей стране.
"Этой суммы, как нам сказали, должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь", - уточнил нардеп.
Как сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты Капитальная, требуя выплаты задолженности по заработной плате.
Напомним, в середине ноября прошлого года на погашение задолженности перед работниками восьми государственных шахт был перечислен миллиард гривен.
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