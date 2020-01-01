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Кабмин выделил 169 млн грн на выплату долгов перед шахтерам

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Суммы должно хватить на погашение 80% выплат по заработной плате за декабрь, уточнил нардеп Максим Ткаченко.
Кабмин выделил средства на погашение выплат шахтерам
Кабмин выделил средства на погашение выплат шахтерам
facebook.com/minecoenergy
 
Кабинет министров направил 169 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами по всей Украине. Об этом 4 февраля сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Максим Ткаченко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
 
По словам нардепа, он с Русланом Горбенко (депутат фракции Слуга народа) встретился в Кабмине с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.
 
"Они (Оржель и Гончарук - ред.) озвучили информацию о том, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - подчеркнул Ткаченко.
 
Он также указал, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях по всей стране.
 
"Этой суммы, как нам сказали, должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь", - уточнил нардеп.
 
Как сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 миллиона гривен.
 
Ранее сообщалось, что в Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты Капитальная, требуя выплаты задолженности по заработной плате.
 
Напомним, в середине ноября прошлого года на погашение задолженности перед работниками восьми государственных шахт был перечислен миллиард гривен.
 
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Теги: долги, Кабмин Украины, шахтеры, зарплата, задолженность по выплате зарплаты
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Источник: korrespondent.net

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