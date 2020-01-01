Кабмин выделил 169 млн грн на выплату долгов перед шахтерам

Суммы должно хватить на погашение 80% выплат по заработной плате за декабрь, уточнил нардеп Максим Ткаченко.

Кабинет министров направил 169 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами по всей Украине. Об этом 4 февраля сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Максим Ткаченко в комментарии агентству Интерфакс-Украина

По словам нардепа, он с Русланом Горбенко (депутат фракции Слуга народа) встретился в Кабмине с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

"Они (Оржель и Гончарук - ред.) озвучили информацию о том, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - подчеркнул Ткаченко.

Он также указал, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях по всей стране.

"Этой суммы, как нам сказали, должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь", - уточнил нардеп.

Как сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 миллиона гривен.

Напомним, в середине ноября прошлого года на погашение задолженности перед работниками восьми государственных шахт был перечислен миллиард гривен