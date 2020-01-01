Зеленский решил, куда направить $2,9 млрд Газпрома

Глава государства предложил потратить средства, полученные от российской компании, на инфраструктурные проекты и развитие медицины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – заявил Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

Он дал задание правительству в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

Ранее стало известно, что Кабмин обратился к набсовету Нафтогаза с просьбой приостановить выплату премий топ-менеджерам компании за победу над Газпромом.

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