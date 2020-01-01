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В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

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В Кабмине также изучают вопрос возможности усиления направления спорта и блока сельского хозяйства.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk
 
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом он завил на совещании в Офисе президента Владимира Зеленского 4 февраля.
 
"Это (создание министерства) даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - отметил премьер.
 
Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.
 
В частности, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он будет работать с регионами.
 
Также изучается возможность усиления направления спорта в Министерстве культуры, молодежи и спорта, в частности, путем создания соответствующего агентства
 
Кроме того в Кабмине продолжаются консультации по усилению блока сельского хозяйства.
 

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Теги: донбасс, Кабмин Украины, правительство, министерство, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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