В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий
В Кабмине также изучают вопрос возможности усиления направления спорта и блока сельского хозяйства.
"Это (создание министерства) даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - отметил премьер.
Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.
В частности, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он будет работать с регионами.
Также изучается возможность усиления направления спорта в Министерстве культуры, молодежи и спорта, в частности, путем создания соответствующего агентства
Кроме того в Кабмине продолжаются консультации по усилению блока сельского хозяйства.
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