Итоги 04 февраля: Синод без Филарета, новый вице-премьер

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Почетного патриарха исключили из Синода ПЦУ; Рада назначила нового министра развития общин и территорий: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Почетный патриарх Филарет лишился полномочий члена Священного Синода Православной Церкви Украины, так как отсутствовал на шести заседания без уважительных причин.

В ПЦУ подчеркнули, что он остается в составе епископата, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Открылась третья сессия Верховной Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента IX созыва.

На открытии сессии присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В Украину прибыл последний рейс из Китая

В Борисполь прибыл последний рейс с украинцами из китайского курортного города Санья.

Все 204 пассажира прошли врачебный осмотр. По предварительным данным медиков, они здоровы.

В дальнейшем авиасообщение с Китаем будет временно приостановлено.

В ВОЗ не признали вспышку коронавируса пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что китайский коронавирус на данный момент не является пандемией.

Вирус 2019-nCoV считается эпидемией с многочисленными очагами распространения.

По последним данным, в Китае жертвами нового коронавируса стали 490 человек, более 24 тысяч человек заразились.

Рада назначила нового вице-премьера

Верховная Рада поддержала проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Украины.

Ранее депутаты проголосовали за увольнение Алены Бабак с данной должности.

В Украине резко ухудшилась погода

На большей территории Украины в ближайшие три дня ожидаются значительные осадки. Местами объявлено штормовое предупреждение, ожидаются резкие порывы ветра, метели и снег до 40 см.

ГСЧС призвала водителей в период 5-7 февраля воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.