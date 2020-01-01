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Погода на 05 февраля: Снег, метель, похолодание

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В Украине ожидается прохладная погода, сильный ветер, метель и похолодание.
Погода в Украине на 5 февраля
Погода в Украине на 5 февраля
meteo.gov.ua

Погода в Украине, 5 февраля, резко ухудшится, ожидается метель и сильный снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня сильный снег, днем +1…+3, ночью 0…-2;

В северных областях снег, днем -1…+1, ночью 1…+1;

Центр Украины сегодня заснеженный, днем температура воздуха составит -1…+1, ночью -1…+1;

В восточных областях будет дождь со снегом, днем +1…+3, ночью -1…+1;

На юге страны сильные дожди, днем +5…+7, ночью +3…+5;

В Киеве сегодня сильный снег, днем -1…+1, ночью -1…+1.

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Теги: Погода, Украина, 5 февраля
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