Синоптики предупреждают о сильных осадках: метелях и дождях, а также о порывистом ветре. К концу недели также усилятся морозы.

Циклон Petra в среду, 5 февраля, принесет в Украину сложную погоду - дожди со снегом и метели. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Метеорологических явлений будет - с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед ... серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах", - отметила синоптик.

Она также спрогнозировала морозы.

Сильный штормовой ветер 5 февраля также зацепит столицу. Однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому осадков в Киеве после обеда не ожидается.

"До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже", - добавила она.

По данным Укргидрометцентра, в Украине в среду ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах, температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В большинстве областей пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В центральных областях днем ожидается сильный мокрый снег. В южной части значительные дожди, ветер южный с переходом на северный с порывами 17- 22 м/с.

Cмотрите фотогалерею: Украину накрыл штормовой циклон Petra

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину придут морозы со снегом. А накануне сообщалось, что водителей просят до пятницы не выезжать из городов.

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