Украинцам разрешат отказаться от отчества: Подробности нововведения

Объясняется такое нововведение тем, что это устаревшая традиция.

Украинцы смогут менять не только отчество, но также брать отчество матери или вовсе отказаться от него. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Законопроект № 2450 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества“ уже подан в профильный Комитет Верховной Рады.

В законопроекте предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, которыми предусматривается право лица в возрасте старше 16 лет по собственному усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя. При этом ребенок в возрасте от 14 до 16 лет может это делать по согласию родителей.

Как отмечается, во многих странах привязку к одному из родителей не используют. Депутаты говорят, что такая норма устарела и от нее вообще можно отказаться или сделать необязательной.

Напомним, ранее Рада отклонила законопроект, позволяющий менять отчество.

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