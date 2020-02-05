Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Крым потерян”: Помпео заявил, что РФ уже не отдаст полуостров

Комментариев: 0
Майк Помпео отличился скандальным заявлением .
Майк Помпео
Майк Помпео
Офис президента Украины

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео заявил, что вопрос с аннексией украинского Крыма закрыт.

Читай также: “Они обнимаются и целуются”: Лукашенко ответил РФ на визит Помпео в Минск

Об этом пишет Новое Время.

Сообщается, что в рамках визита Помпео в Украину, он пообщался с крымской активисткой Эмине Джапаровой. Когда речь зашла о Крыме, Помпео четко дал понять, что в США считают, что возврат Крыма не приоритетный для них вопрос.

Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать, - сказал Помпео Джапаровой.

Напомним, ранее Помпео заявил, что РФ и Украина должны сами решить конфликт. В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить конфликт, считает Госсекретарь США.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Помпео, Крым, Украина, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ШтормЗайцев    05.02.2020, 09:38
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Помпео только до конца года, а там в США прийдут к власти совсем другие люди. Сомневаюсь , что друг кремля Трамп сохранит свой пост.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь