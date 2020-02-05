“Крым потерян”: Помпео заявил, что РФ уже не отдаст полуостров

Майк Помпео отличился скандальным заявлением .

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео заявил, что вопрос с аннексией украинского Крыма закрыт.

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Об этом пишет Новое Время.

Сообщается, что в рамках визита Помпео в Украину, он пообщался с крымской активисткой Эмине Джапаровой. Когда речь зашла о Крыме, Помпео четко дал понять, что в США считают, что возврат Крыма не приоритетный для них вопрос.

Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать, - сказал Помпео Джапаровой.

Напомним, ранее Помпео заявил, что РФ и Украина должны сами решить конфликт. В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить конфликт, считает Госсекретарь США.

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