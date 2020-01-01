Загороднюк рассказал об отсрочке призыва 18-летним

Минобороны направило в областные государственные администрации письма с разъяснениями относительно рассмотрения вопроса отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам.

Призыв-2020: когда и кому в армию facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod

Прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Министерство обороны направило разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам во время проведения призывных кампаний в 2020 году.

Он напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно ЗУ О воинской обязанности и военной службе.

"Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия", - добавил Загороднюк.

На время проведения призывных кампаний, отметил он, будет организовано предоставление консультаций.

Призыв в армию с 18 лет. Кому ждать повестку

Ранее сообщалось, что украинцы снова пойдут в армию с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet