Дубилет назвал фейком информацию о фальсификации переписи населения

Министр отметил, что вся информация насчет фальсификации переписи населения является фейком.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что обвинения в его адрес касательно манипуляцияй с электронной переписью населения являются безосновательными, вся информация - фейк.

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Об этом Дубилет написал на своем Телеграм-канале.

Речь в том, что вчера, 4 февраля, появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись населения могла быть сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.

Сам Дубилет назвал такие данные фейком, который "поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах”. Кроме того, министр рассказал, что один из сайтов предложил за 1500 долларов снять публикацию, но затем ее перепечатали несколько крупных СМИ.

Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные оценки были просто сфальсифицированы, - написал Дубилет.

Между тем, он добавил, что никакой сенсации на самом деле не существует и объяснил свою точку зрения.

Чтобы вы поняли, что никакой сенсации здесь нет, я позволю себе процитировать свой же пост результатам оценки. Напомню, мы проводили оценку тремя методами. Все три дали одинаковый результат, - добавил министр.

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Более того, Дубилет описал один из методов, который использовали для переписи населения. По его словам, для исследования взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда. Затем экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой".

Эту "елочку" приняли сразу с 2 источников: данные Госкомстата и данные госреестров. И эти 2 "елки" совпали практически полностью - все потому, что Госстат свою "елку" вел так же на основании электронных реестров. Только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей "елке".

Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии, - спросил министр.

Дубилет уверен, что публикацию этого фейка оплатили люди, “чью схему на несколько миллионов гривен разоблачили несколько дней назад”.

Мои друзья советовали мне никак не реагировать на этот фейк. Мол, только способствую его распространению. Но я так не могу. Для меня моя репутация - главное, что у меня есть, - подытожил Дубилет.

Напомним, эксперты нашли в переписи населения Дубилета ошибки. Исследователи сравнили данные Дубилета и Госстата по "половой и возрастной" структуре населения.

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