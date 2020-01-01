Что едят нардепы ВР: Меню народных избранников

В сети появилось видео депутатской столовой.

Депутат от фракции “Слуги народа“ Жан Беленюк показал меню столовой и ресторана Верховной Рады, а также озвучил цены на отдельные блюда. Об этом он рассказав на своем YouTube-канале.

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Так, нардепам предлагают, в частности, салаты в пределах 50-100 грн (например, салат из тыквы и фетой; с семгой; с апельсином и грейпфрутом). Есть в меню и “первые“ блюда в пределах 40 грн, а также “вторые“ – по 50-80 грн. Присутствуют гарниры – 13-35 грн, а десерты в среднем стоят 70 грн.

Ассортимент блюд меняют ежедневно.

Кроме столовой в Раде также есть ресторан с отдельным меню, официантами и “чаевыми“. Однако цены там не отличаются от цен в столовой.

Напомним, ранее Австралийка умерла после конкурса по поеданию бисквитов.

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