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Закон об акустическом насилии: Запрет на музыку и сериалы в маршрутках

Комментариев: 4
Нардеп Вятрович просит Раду запретить музыку и сериалы в маршрутках и автобусах.
Депутат Верховной Рады Владимир Вятович
Депутат Верховной Рады Владимир Вятович
facebook.com/Владимир Вятович

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который призван запретить транслировать в маршрутках и автобусах музыку, сериалы или фильмы. Об этом сообщил один из авторов законопроекта от фракции “Европейская солидарность“ Владимир Вятрович у себя в Facebook

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В среду, 5 февраля, экс-глава Института национальной памяти Украины, а ныне депутат от фракции ЕС Владимир Вятрович внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, которым регулируется сфера воспроизведения аудио и видеопродукции в украинском общественном транспорте.

Как называет его сам народный депутат - “закон об акустическом насилии“.

Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам депутатам, осознающим необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок.

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки “шансона“ или какого-то сериала. Трансляция звуков музыки или фильмов во время рейсов будет разрешена исключительно через наушники, - написал Вятрович в Facebook.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Владимир Вятович

Напомним, ранее Нардеп от партии “Европейская солидарность“ Вятович обратился в СБУ с просьбой проверить мероприятия коммунистов приуроченные ко 140 –летию Сталина. 

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Теги: Вятович, Музака, Сериалы, Автобус, Маршрутка, Запрет, Закон
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Комментариев (4)
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Krotol2    05.02.2020, 11:15
Оценка:  0
Krotol2
Да все запретить.В маршрутках и автобусах включать только гимн Украины.
YSL    05.02.2020, 10:45
Оценка:  -4
YSL
Этой харе только дырки во лбу не хватает.
Фауна_логики    05.02.2020, 10:42
Оценка:  -3
Фауна_логики
Мы не умнеем, вырастая
Мы обрастаем скорлупой
dukeOd    05.02.2020, 10:30
Оценка:  +3
dukeOd
Так вон оно чё
Вятрович яркая жертва акустического насилия
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