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“Роди сына”: Кива оскорбил журналистку из-за Жириновского

Комментариев: 1
Илья Кива снова отличился скандальным поведением.
Илья Кива
Илья Кива
Илья Кива/Facebook

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Народный депутат ОПЗЖ вчера оказался в центре внимания из-за того, что в зале заседаний переписывался с российским пропагандистским политиком Владимиром Жириновским.

Журналистка Радио Свобода в кулуарах Рады подошла к Киве с просьбой прокомментировать инцидент.

В Раду пришел гом*к-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли и с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету, - писал Кива Жириновскому.

Журналистка попросила подтвердить или опровергнуть факт прямого контакта с Жириновским. Между тем, Кива решил отойти от конкретики и перешел на сексизм.

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Кива сначала отметил, что может появиться всякое видео, а лысая голова в кадре не означает, что на ролике изображен именно он.

Затем нардеп заявил, что он “парламентарий европейской страны выступает за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моей стране”. А российские депутаты такие же парламентарии.

Он отметил, что у него есть прямой с несколькими мировыми политиками, в том числе российскими. Именно так “рождаются компромиссы между странами”. 

Между тем, нардеп не ответил конкретно, переписывался ли он с Жириновским напрямую.

В конце разговора Илья Кива посоветовал журналистке, как умной и красивой девушке, "пойти и родить сына".

Напомним, Кива в Раде переписывался с Жириновским. Во время рабочего заседания ВР нардеп от ОПЗЖ Кива переписывался со скандальным депутатом Госдумы.

 

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Теги: Кива, Жириновский, переписка, скандал, сексизм
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Комментариев (1)
bimba08    05.02.2020, 10:47
Оценка:  +5
bimba08
Ну и что, он уже исправился, уже не дрочит на людях.
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