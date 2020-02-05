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Джеппар: Помпео не говорил на встрече, что “Крым потерян”

Комментариев: 2
Участница встречи заявила, что эти высказывания недостоверны.
Майк Помпео в Киеве
Майк Помпео в Киеве
facebook.com/edzhaparova

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом Зеленским не говорил о том, что мировое сообщество считает Крым потерянным для Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала участница встречи Эмине Джеппар.

Медийная манипуляция, вроде этой, недопустима. Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ. Так же для меня является загадкой, кто был тем “источником“ информации для СМИ. Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе. По интервью ко мне обратились только Крым.Реалии после поста в фейсбук. Просьба также коллег журналистов обращаться в посольство США в Украине для получения информации относительно слов Помпео о Крыме. Не считаю этичным комментировать или передавать его цитату со своей стороны, - написала Джеппар.

Кроме того, несколько минут назад Джеппар детально прокомментировала ситуацию потому, что многие российские СМИ уже начали распространять фейки о визите Помпео в Киев. По словам чиновницы, официальная позиция США является четкой, многократно артикулированной на разных уровнях и зафиксированной во многих международных документах, в том числе и в Декларации Помпео.

Никоим образом эта позиция не изменилась несмотря на попытки российской пропаганды выдавать желаемое за действительное, - написала чиновница.

 

Напомним, издание НВ опубликовало информацию о том, что Помпео назвал Крым “потерянным для Украины” и РФ уже не отдаст полуостров. Новость перепечатали крупные украинские СМИ. Она стала резонансной.

 

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Теги: Помпео, Киев, Крым
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Комментариев (2)
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fdbf    05.02.2020, 11:09
Оценка:  0
fdbf
Вот те нате, порохоботы уже дружною толпою погадить успели на бедного Помпео, а он не при делах ))))))))
BOOTSMANN    05.02.2020, 11:05
Оценка:  0
BOOTSMANN
Тю! Как теперь угомонить щенячью радость па_Рашников под новостью в три страницы назад?
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