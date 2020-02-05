Кабмин рекомендует Нафтогазу не платить премии

Правительство является акционером холдинга и хочет провести консультации с набсоветом по премиям.

Кабмин направил набсовету Нафтогаза письмо с рекомендацией воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в споре с Газпромом. Текст письма в среду, 5 февраля, публикуют Українські Новини.

"Наблюдательному совету НАК Нафтогаз Украины воздержаться от принятия (согласования) решений о начислении и выплате руководителям и работникам компании премий, вознаграждений и других выплат, связанных с победой в Стокгольмском арбитраже над компанией Газпром", - говорится в документе.

Также Кабмин рекомендовал субъектам управления объектами госсобственности, набсоветам госкомпаний, а также набсовету Укрзализныця воздержаться от принятия решений по выплате премий и других вознаградительных выплат руководству таких компаний до унормирования процесса установления размера таких премий.

Правительство поручило Минэкономики внести предложения по унормированию процесса установления размера премий.

Также премьер-министр Алексей Гончарук направил письмо к главе набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, в котором просит рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству компании, отдавая должное важности процедуре премирования в привлечении высокопрофессиональных специалистов.

Премьер просит набсовет воздержаться от принятия решений по начислению премий руководству Нафтогаза до проведения консультаций с правительством, как акционером компании.

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Напомним, в 2018 году набсовет Нафтогаза постановил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн).

Деньги получил 41 сотрудник компании. В частности, глава НАК Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

На недавней встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский поручил разобраться с высокими премиями руководству Нафтогаза. Глава государства допустил полную перезагрузку Нафтогаза в случае, если ситуацию решить не удастся.

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