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На Сумщине 13-летняя девочка ударила мать ножом из-за запрета пойти погулять

Комментариев: 1
Девочка обиделась на мать.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

В Сумкой области 13-летняя девочка ударила ножом мать. По ее словам, она очень обиделась на маму, которая запретила ей пойти с друзьями на прогулку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Так, по сообщениям полиции, происшествие произошло 4 февраля в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный 13-летний ребенок нанесла ножом телесные повреждения своей матери. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий доставили в больницу.

Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвал запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи, - комментирует событие Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Врачи оказали женщине всю необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.

Сейчас с ребенком работают психологи. Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ранее в Киеве задержали старшеклассниц “заминировавших“ школы. 

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Теги: Школьница, Нож, Мать, Полиция
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Комментариев (1)
BOOTSMANN    05.02.2020, 11:07
Оценка:  +3
BOOTSMANN
Ласковая, хорошая девочка... педофила на неё не хватает.
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