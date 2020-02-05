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Во Львове мужчина открыл стрельбу в ТРЦ

Комментариев: 1
Мужчина стрелял из пневматического оружия по людям и витринах. Стрелка задержали полицейские.

Во Львове в местном ТРЦ Forum Lviv вечером 4 февраля посетитель устроил стрельбу. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета, сооснователь сообщества Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина стрелял из пневматического оружия по людям и витринам. Стрелка задержала полиция. Инцидент якобы произошел из-за отношений с девушкой. Никто не пострадал.

В свою очередь правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 23-летний житель города Жолква, сообщило региональное управление Нацполиции. У задержанного изъяли пистолет.

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Ранее во Львове правоохранители задержали 40-летнего водителя автомобиля Mercedes S500, который называл себя "Наполеоном", а также пытался поджечь ворота Львовского СИЗО и двух отделений полиции.

Также сообщалось о том, что в супермаркете Запорожья мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки.

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Теги: Львов, стрельба, мужчина, пистолет, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    05.02.2020, 11:11
Оценка:  0
Lyonya-Space
"... по людяМ и витринаХ"
А почему не: "по людяХ и витринаМ"?
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