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В Полтаве школы закрыли на карантин

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Все общеобразовательные школы, а также учреждения внешкольного образования будут закрыты до 10 февраля.
Карантин ввели в школах Полтавы
Карантин ввели в школах Полтавы
bereznyaki.org

В Полтаве начиная со среды, 5 февраля, вводится карантин во всех школах. Он продлится до 10 февраля включительно, сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с повышенным уровнем заболеваемости.

"В целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса, будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 5 по 10 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком почти все школы закрылись на карантин. А  накануне, все школы Винницы закрыли на карантин. Медики констатируют увеличение числа респираторных заболеваний. 

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Теги: грипп, ОРВИ, Полтава, школы, карантин
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Источник: korrespondent.net

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