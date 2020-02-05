Новосад прокомментировала ситуацию с Киану Ривзом в украинском учебнике

Данный ляп связан с подходом многих изданий к созданию и верстке учебников в Украине.

Глава Минобразования Анна Новосад заявила, что подобный казус произошел из-за низкого качества школьных учебников. Об этом она написала у себя в Facebook.

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Так, Новосад рассказала, что данный ляп связан с подходом многих изданий к созданию и верстке учебников в Украине, а также заявила, что не видела ни одного учебника, который был бы грамотно напечатан и оформлен.

Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логичный и способствует лучшему обучению, - прокомментировала Новосад.

По ее словам, над вопросом, как изменить эту ситуацию, “бился не один министр“.

Также Новосад отметила, что сейчас учителя уже сами заказывают учебники, а формат экспертизы меняли непомерное количество раз.

Мы пошли наиболее кардинальным путем - жесткая реорганизация Института модернизации содержания образования, который сегодня проводит последние экспертизы учебников, и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы,- заявила министр.

Скриншот facebook.com/Анна Новосад

Напомним, Автор украинского учебника объяснил, как там оказался Киану Ривз.

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