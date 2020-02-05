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В Симферополе будут подавать воду по графику

Комментариев: 9
Режим ограничения подачи воды и график ее подачи коснется многоквартирных домов и частных домов в Симферополе.
В Крыму экономят воду и очень надеются на осадки
В Крыму экономят воду и очень надеются на осадки
Корреспондент.net

В столице аннексированного Крыма – Симферополе – будет введено ограниченное водоснабжение из-за нехватки воды в водохранилищах. Об этом сказала глава так называемой "администрации" города Елена Проценко, сообщает РИА Новости в среду, 5 февраля.

Так, в ходе оперативно-хозяйственного совещания стало известно, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе – ред.)", – сказала Проценко, не назвав сроки введения графиков подачи.

Режим ограничения подачи воды и график ее подачи будет размещен на сайте "администрации" и будет обнародован в СМИ, добавила Проценко. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений, предполагается не ограничивать в подаче воды социальные объекты.

Как известно, ранее до 85% пресной воды Крым получал из Днепра. Накануне власти Украины прокомментировали слухи о якобы возобновлении водоснабжения Крыма.

В ноябре прошлого года стало известно, что в Крыму пересохли главные реки из-за засухи. Ситуацию усугубила малоснежная зима.

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Теги: Украина, Крым, вода, Симферополь, водоснабжение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    05.02.2020, 12:42
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А камни с неба не по графику?
Глод    05.02.2020, 12:33
Оценка:  +3
Глод
А водопровод с Кубани не протянешь.
Акцент    05.02.2020, 12:24
Оценка:  +2
Акцент
Cколько раз был в Симферополе при Украине и ни разу не видел что-бы там подавали воду по графику. А хули, хотели в "родную" гОвень?-получите.
Vixerunt    05.02.2020, 12:19
Оценка:  +6
Vixerunt
с/х померло теперь на подходе водо- дефицит что б носки постирать. Зато украинский можно не учить и Ленин в Ялте остался.
BOOTSMANN    05.02.2020, 11:56
Оценка:  +8
BOOTSMANN
Мало того, что по графику, она из кранов скоро солёная потечет. А чтобы этого не случилось, нужно активней лобызать вагоны обмазавшись губной помадой.
Кайдаш    05.02.2020, 11:35
Оценка:  +15
Кайдаш
Вода - по графику, хлеб - по карточкам... Жрите, не обляпайтесь.
P.S. во всём конечно же виноваты бандеровцы
Зорян_и_Шкиряк    05.02.2020, 11:17
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Ух ты! Прям как при Союзе!
BOOTSMANN    05.02.2020, 12:05
Оценка:  +8
BOOTSMANN
Колбаса по 2.20 на подходе!
Letohradek    05.02.2020, 11:16
Оценка:  +18
Letohradek
... Пусть продолжают горлопанить - РА СИ Я .... ПУ ТЕН .... А вода, это такое ... и не совсем важное для жизни крымчан!
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