В Симферополе будут подавать воду по графику
В столице аннексированного Крыма – Симферополе – будет введено ограниченное водоснабжение из-за нехватки воды в водохранилищах. Об этом сказала глава так называемой "администрации" города Елена Проценко, сообщает РИА Новости в среду, 5 февраля.
Так, в ходе оперативно-хозяйственного совещания стало известно, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях.
"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе – ред.)", – сказала Проценко, не назвав сроки введения графиков подачи.
Режим ограничения подачи воды и график ее подачи будет размещен на сайте "администрации" и будет обнародован в СМИ, добавила Проценко. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений, предполагается не ограничивать в подаче воды социальные объекты.
Как известно, ранее до 85% пресной воды Крым получал из Днепра. Накануне власти Украины прокомментировали слухи о якобы возобновлении водоснабжения Крыма.
В ноябре прошлого года стало известно, что в Крыму пересохли главные реки из-за засухи. Ситуацию усугубила малоснежная зима.
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P.S. во всём конечно же виноваты бандеровцы