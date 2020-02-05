ГБР вызывает нардепа Федыну, чтобы сообщить ей о подозрении

Народный депутат "Европейской Солидарности" София Федына должна явиться в ГБР 6 февраля.

Следователи Государственного бюро расследований вызывают народного депутата Софию Федыну для того, чтобы вручить ей письменное уведомление о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Сообщается, что Федына должна явиться в ГБР 6 февраля. Повестка была выслана по адресу регистрации, фактического проживания и по месту работы нардепа.



В ГБР намерены вручить Федыне подозрение по статье 346, ч.1 УКУ (угроза убийством в отношении президента Украины)



Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

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27 октября Федына и Звиробий вышли в прямой эфир в Facebook из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского в зоне АТО. Стиль общения президента с добровольцами девушки назвали недопустимым и заявили, что путешествия в зону АТО опасны, ведь во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.



“Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают… Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую“, - сказала тогда Федына.





Напомним, Рада провалила законопроект о расширении полномочий Зеленского.

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