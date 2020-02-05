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ГБР вызывает нардепа Федыну, чтобы сообщить ей о подозрении

Комментариев: 6
Народный депутат "Европейской Солидарности" София Федына должна явиться в ГБР 6 февраля.
Народный депутат София Федына
Народный депутат София Федына
София Федына/Facebook

Следователи Государственного бюро расследований вызывают народного депутата Софию Федыну для того, чтобы вручить ей письменное уведомление о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Сообщается, что Федына должна явиться в ГБР 6 февраля. Повестка была выслана по адресу регистрации, фактического проживания и по месту работы нардепа.

В ГБР намерены вручить Федыне подозрение по статье 346, ч.1 УКУ (угроза убийством в отношении президента Украины) 

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

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27 октября Федына и Звиробий вышли в прямой эфир в Facebook из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского в зоне АТО. Стиль общения президента с добровольцами девушки назвали недопустимым и заявили, что путешествия в зону АТО опасны, ведь во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. 

Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают… Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую“, - сказала тогда Федына.



Напомним, Рада провалила законопроект о расширении полномочий Зеленского.

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Теги: ГБР, Федына, Европейская солидарность, подозрение, угрозы
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Комментариев (6)
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ИИИИИИИИИИ    05.02.2020, 12:07
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
А вторая марамойка где?
Letohradek    05.02.2020, 12:11
Оценка:  +1
Letohradek
Зэбил, марамойка, это что?
МаксимУм    05.02.2020, 11:36
Оценка:  +10
МаксимУм
А почему бы и нет? надька савченко посидела, подумала и этой надо пару месяцев, что бы язык перед мыслью не бежал...
Letohradek    05.02.2020, 11:41
Оценка:  +3
Letohradek
Мдаааа .... как же зэбильным гнидам правда не нравится
Миротворение    05.02.2020, 12:14
Оценка:  +1
Миротворение
Лето,а чего это ты Зелю защищать стал?! Она же его гнобила,а ты в защиту её)))
Letohradek    05.02.2020, 12:04
Оценка:  -2
Letohradek
Зэбил, на расии у тебя было бы много сторонников )) Там такие же 73%, так же люто ненавидят критиков Путлера ))
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