СМИ: В Кабмине появится ответственный за экономику

Министр экономики Тимофей Милованов сохранит должность, но часть его обязанностей хотят отдать профильному вице-премьеру.

В Кабмине может появиться должность вице-премьера по экономике-инвестициям-индустрии. Возможность ее создания рассматривают в Офисе президента, пишет УП в среду, 5 февраля.

"Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть Слуги народа, трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера", - сказал собеседник издания.

По его словам, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника. Однако он предложение не принял.

Еще одним кандидатом называют Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода Запорожсталь.

Отметим, накануне Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он будет работать с регионами.

Кроме того, изучается возможность усиления направления спорта в Министерстве культуры, молодежи и спорта, в частности, путем создания соответствующего агентства.

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