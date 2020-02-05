Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: В Кабмине появится ответственный за экономику

Комментариев: 1
Министр экономики Тимофей Милованов сохранит должность, но часть его обязанностей хотят отдать профильному вице-премьеру.
В Кабмине началась реорганизация
В Кабмине началась реорганизация
Корреспондент.net

В Кабмине может появиться должность вице-премьера по экономике-инвестициям-индустрии. Возможность ее создания рассматривают в Офисе президента, пишет УП в среду, 5 февраля.

"Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть Слуги народа, трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера", - сказал собеседник издания.

По его словам, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника. Однако он предложение не принял.

Еще одним кандидатом называют Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода Запорожсталь.

Отметим, накануне Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он будет работать с регионами.
 
Также было принято решение о воссоздании Министерства по вопросам оккупированных территорий.
 
Кроме того, изучается возможность усиления направления спорта в Министерстве культуры, молодежи и спорта, в частности, путем создания соответствующего агентства.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экономика, Кабмин Украины, экономика Украины, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Миротворение    05.02.2020, 12:15
Оценка:  0
Миротворение
То есть над недотёпой смотрящего поставят?)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь