СМИ: В Кабмине появится ответственный за экономику
В Кабмине может появиться должность вице-премьера по экономике-инвестициям-индустрии. Возможность ее создания рассматривают в Офисе президента, пишет УП в среду, 5 февраля.
"Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть Слуги народа, трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера", - сказал собеседник издания.
По его словам, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.
Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника. Однако он предложение не принял.
Еще одним кандидатом называют Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода Запорожсталь.
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