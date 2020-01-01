“Пусть отойдут до Ростова”: Арахамия назвал условие выборов на Донбассе
Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что пока нет условий для проведения полноценных легитимных выборов на Донбассе.
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Об этом он заявил в эфире телеканала Прямый.
Он отметил, что для проведения выборов на Донбассе должны быть выполнены минимум три ключевых условия.
В действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции в нашей фракции. Это невозможно. Если будут существенные изменения (можно проводить выборы, - ред.). Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до региональный границы, в Ростов. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти, тогда можно будет об этом говорить, начинать общаться, а не говорить о выборах. Сейчас оно выглядит так, что рано об этом говорить, - сказал Арахамия.
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Он подчеркнул, что выполнение всех условий обязательно, хотя фракция пока не до конца сформировала свою позицию по выборам в ОРДЛО.
Напомним, Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде. В Слуге народа планируют принять закон об открытии рынка земли в ночь на 7 февраля.
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