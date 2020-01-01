“Пусть отойдут до Ростова”: Арахамия назвал условие выборов на Донбассе

Глава СН рассказал, что пока нет условий для проведения выборов на Донбассе.

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что пока нет условий для проведения полноценных легитимных выборов на Донбассе.

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Об этом он заявил в эфире телеканала Прямый.

Он отметил, что для проведения выборов на Донбассе должны быть выполнены минимум три ключевых условия.

В действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции в нашей фракции. Это невозможно. Если будут существенные изменения (можно проводить выборы, - ред.). Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до региональный границы, в Ростов. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти, тогда можно будет об этом говорить, начинать общаться, а не говорить о выборах. Сейчас оно выглядит так, что рано об этом говорить, - сказал Арахамия.

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Он подчеркнул, что выполнение всех условий обязательно, хотя фракция пока не до конца сформировала свою позицию по выборам в ОРДЛО.

Напомним, Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде. В Слуге народа планируют принять закон об открытии рынка земли в ночь на 7 февраля.

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