В Португалии выпустили вино с картой Украины без Крыма

Вино с некорректной этикеткой обнаружили украинцы, которые проживают в Португалии.

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В Португалии компания Monte da Ravasqueira выпустила вино Guarda Rios, на бутылке которого есть этикетка с некорректным изображением карты Украины – без Крыма. Об этом накануне сообщило посольство Украины в Португалии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такое вино обнаружили украинцы, которые проживают в Португалии.

До руководства компании-производителя Monte da Ravasqueira была доведена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины, – говорится в сообщении.

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В обнародованном письме дипломатов также напоминается, что полуостров Крым – неотъемлемая часть территории Украины. Также рассказывается о незаконной оккупации и аннексии Крыма Россией, реакции международного сообщества и о введенных в связи с этим санкциях против РФ.

Напомним, The Economist показал ролик с Украиной без Крыма. Представители посольства Украины в Великобритании попросили исправить это.

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