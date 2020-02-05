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В Португалии выпустили вино с картой Украины без Крыма

Комментариев: 4
Вино с некорректной этикеткой обнаружили украинцы, которые проживают в Португалии.
Этикетка вина Guarda Rios
Этикетка вина Guarda Rios
Посольство Украины в Португалии / Facebook

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В Португалии компания Monte da Ravasqueira выпустила вино Guarda Rios, на бутылке которого есть этикетка с некорректным изображением карты Украины – без Крыма. Об этом накануне сообщило посольство Украины в Португалии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такое вино обнаружили украинцы, которые проживают в Португалии.

До руководства компании-производителя Monte da Ravasqueira была доведена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины, – говорится в сообщении.

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В обнародованном письме дипломатов также напоминается, что полуостров Крым –  неотъемлемая часть территории Украины. Также рассказывается о незаконной оккупации и аннексии Крыма Россией, реакции международного сообщества и о введенных в связи с этим санкциях против РФ.

Напомним, The Economist показал ролик с Украиной без Крыма. Представители посольства Украины в Великобритании попросили исправить это.

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Теги: Украина, Крым, вино, фото, карта, Португалия, посольство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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sun2014    05.02.2020, 12:40
Оценка:  -1
sun2014
Америка уже осознала, что нужно Украине успокоиться
Avenger_    05.02.2020, 12:37
Оценка:  -1
Avenger_
А если не откорректируют(ну вот жалко им перепечатывать) - что вы сделаете?
ВладиславII    05.02.2020, 12:33
Оценка:  0
ВладиславII
Поздно пить Борджоми...
ИИИИИИИИИИ    05.02.2020, 12:16
Оценка:  +7
ИИИИИИИИИИ
Потому что Португалия х...ней не страдает и понимает, что Крым Россия отжала навсегда. Уже шесть лет прошло. пора понимать, что не вернуть нам его никогда. Они сами не хотят. Да и влуплено туда денег столько, что кто бы не пришёл на место пукина, не отдаст никогда. Ну устроят снова референдум и всё
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