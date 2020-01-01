Прикарпатье завалило 1,2 м снега: детали погодной аномалии

В горных районах Прикарпатья выпало рекордное для этой зимы количество снега.

В Ивано-Франковской области в горных районах Прикарпатья в ночь на 5 февраля выпало 1,2 метра снега. Кроме того, на данный момент регион продолжает заметать снегом.

Читай также: Погода на 05 февраля: Снег, метель, похолодание

Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает Укринформ.

Сообщается, что снег в Прикарпатье шел целую ночь.

На метеостанции Пожижевский вчера насыпало до 45 см снега. Впрочем, снежный покров в горах значительно больше. Он достигает 1,2 м. Снег шел всю ночь, - сказал Фригович.

Погода в Карпатах Обозреватель

Буковель завалило снегом Обозреватель

Читай также: Украину накроют снегопады: появилась карта

По прогнозу синоптиков, снег в регионе будет идти весь день. Температура воздуха существенно снизится.

Кроме того, ГСЧС сообщает, что сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, Украину накрыл штормовой циклон Petra. Синоптики предупреждают о сильных осадках: метелях и дождях, а также о порывистом ветре. К концу недели также усилятся морозы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.