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Прикарпатье завалило 1,2 м снега: детали погодной аномалии

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В горных районах Прикарпатья выпало рекордное для этой зимы количество снега.
Прикарпатье завалило снегом
Прикарпатье завалило снегом
Обозреватель

В Ивано-Франковской области в горных районах Прикарпатья в ночь на 5 февраля выпало 1,2 метра снега. Кроме того, на данный момент регион продолжает заметать снегом.

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Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает Укринформ.

Сообщается, что снег в Прикарпатье шел целую ночь.

На метеостанции Пожижевский вчера насыпало до 45 см снега. Впрочем, снежный покров в горах значительно больше. Он достигает 1,2 м. Снег шел всю ночь, - сказал Фригович.

Погода в Карпатах
Погода в Карпатах
Обозреватель

Буковель завалило снегом
Буковель завалило снегом
Обозреватель

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По прогнозу синоптиков, снег в регионе будет идти весь день. Температура воздуха существенно снизится.

Кроме того, ГСЧС сообщает, что сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, Украину накрыл штормовой циклон Petra. Синоптики предупреждают о сильных осадках: метелях и дождях, а также о порывистом ветре. К концу недели также усилятся морозы.

 

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Теги: снег, снегопады, погода
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