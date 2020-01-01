Две страны расширили безвизовый режим для украинцев

Для граждан Украины упростили безвизовый режим с Аргентиной и Монголией.

Кабинет министров утвердил два протокола между Украиной и правительствами Монголии и Аргентины, которые увеличат срок безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран до 90 дней в течение 180 дней. Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз", - написал Гончарук.



Отмечается, что ранее граждане Украины могли находиться без виз на территории этих стран 90 дней в течение 1 года.

Алексей Гончарук / Telegram

Напомним, названы страны , куда украинцы чаще всего ездили в 2019 году.

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