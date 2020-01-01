Две страны расширили безвизовый режим для украинцев
Для граждан Украины упростили безвизовый режим с Аргентиной и Монголией.
Кабинет министров утвердил два протокола между Украиной и правительствами Монголии и Аргентины, которые увеличат срок безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран до 90 дней в течение 180 дней. Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Читай также: В Португалии выпустили вино с картой Украины без Крыма
"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз", - написал Гончарук.
Отмечается, что ранее граждане Украины могли находиться без виз на территории этих стран 90 дней в течение 1 года.
Напомним, названы страны, куда украинцы чаще всего ездили в 2019 году.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.