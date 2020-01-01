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В Одесском борделе грабили богатых клиентов: подробности

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Проститутки "сливали" информацию местным бандитам.
В Одесском борделе грабили богатых клиентов: подробности
© od.npu.gov.ua
Фото 1/6
  • В Одесском борделе грабили богатых клиентов
  • В Одесском борделе грабили богатых клиентов
  • В Одесском борделе грабили богатых клиентов
  • В Одесском борделе грабили богатых клиентов
  • В Одесском борделе грабили богатых клиентов
  • В Одесском борделе грабили богатых клиентов
В Одесском борделе грабили богатых клиентов: подробности
В Одесском борделе грабили богатых клиентов
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Нацполиция разоблачила преступную группировку, которая совершала разбойные нападения на местных жителей благодаря информации, полученной проститутками из организованного ими борделя. Об это сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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По предварительным данным, преступниками оказались трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Для получения данных о материальном положении потенциальных жертв они создали публичный дом.

После “развлечений“ с жителями и гостями города проститутки информировали владельцев борделя о людях, к которым стоит прийти: давали их адреса, сообщали о наличии денег или ценностей, камерах наблюдения и даже предлагали варианты попадания в жилье.

Получив всю информацию, ОПГ нападала на потерпевших прямо в их домах или поджидали на выходе. В последнем случае они ворвались в квартиру и отобрали 1200 долларов, угрожая оружием. 

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Правоохранители задержали бандитов. Также по месту их проживания и в борделе провели обыски. Изъято оружие, спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, черновые записи о деятельности заведения, деньги. 

Сейчас трое человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили очередной бордель: детали. 

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Теги: Одесса, Бордель, Клиенты, Разбой
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