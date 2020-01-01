В Одесском борделе грабили богатых клиентов: подробности

Проститутки "сливали" информацию местным бандитам.

Нацполиция разоблачила преступную группировку, которая совершала разбойные нападения на местных жителей благодаря информации, полученной проститутками из организованного ими борделя. Об это сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По предварительным данным, преступниками оказались трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Для получения данных о материальном положении потенциальных жертв они создали публичный дом.

После “развлечений“ с жителями и гостями города проститутки информировали владельцев борделя о людях, к которым стоит прийти: давали их адреса, сообщали о наличии денег или ценностей, камерах наблюдения и даже предлагали варианты попадания в жилье.

Получив всю информацию, ОПГ нападала на потерпевших прямо в их домах или поджидали на выходе. В последнем случае они ворвались в квартиру и отобрали 1200 долларов, угрожая оружием.

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Правоохранители задержали бандитов. Также по месту их проживания и в борделе провели обыски. Изъято оружие, спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, черновые записи о деятельности заведения, деньги.

Сейчас трое человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили очередной бордель: детали.

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