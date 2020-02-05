“Отлавливайте воробьев”: Кива продолжил тему “собаки за коммуналку”
Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива потроллил коллегу Евгения Брагара, который ранее предложил продать собаку и заплатить за коммуналку. Кива предложил свой вариант оплаты коммунальных счетов.
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Об этом он заявил в комментарии Громадському.
Журналистка спросила нардепа, на сколько времени хватит хозяйке трех породистых собак, чтобы вовремя платить за коммуналку.
На сколько времени? Ну, я считаю, что где-то на полгода. Если собаки не в очень хорошем состоянии ... Они стариков? Не элитные породы? Ну, тогда где-то месяца на три, - сказал он.
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Кроме того, Кива предложил альтернативный вариант для украинцев, которые не имеют возможности платить коммунальные услуги.
Ну, можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, отлавливать воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и богато жить полтора года, - сказал Кива с ухмылкой.
Напомним, Кива оскорбил журналистку из-за Жириновского. Илья Кива снова отличился скандальным поведением.
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