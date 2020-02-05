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“Отлавливайте воробьев”: Кива продолжил тему “собаки за коммуналку”

Комментариев: 11
Скандальный нардеп снова оконфузился.
Илья Кива
Илья Кива
socpartia.com

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива потроллил коллегу Евгения Брагара, который ранее предложил продать собаку и заплатить за коммуналку. Кива предложил свой вариант оплаты коммунальных счетов.

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Об этом он заявил в комментарии Громадському.

Журналистка спросила нардепа, на сколько времени хватит хозяйке трех породистых собак, чтобы вовремя платить за коммуналку. 

На сколько времени? Ну, я считаю, что где-то на полгода. Если собаки не в очень хорошем состоянии ... Они стариков? Не элитные породы? Ну, тогда где-то месяца на три, - сказал он.

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Кроме того, Кива предложил альтернативный вариант для украинцев, которые не имеют возможности платить коммунальные услуги.

Ну, можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, отлавливать воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и богато жить полтора года, - сказал Кива с ухмылкой.

Напомним, Кива оскорбил журналистку из-за Жириновского. Илья Кива снова отличился скандальным поведением.

 

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Теги: Кива, конфуз, собаки, воробьи, коммуналка
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Комментариев (11)
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Бим_Бом    05.02.2020, 14:14
Оценка:  0
Бим_Бом
Оно же дебильное!)))
Колишній-східняк    05.02.2020, 13:59
Оценка:  +4
Колишній-східняк
И только где эти дeбилы набрали этих дeбилов?
poputchikkm    05.02.2020, 14:18
Оценка:  0
poputchikkm
Так этот вроде там уже давно...
MNI1957    05.02.2020, 13:44
Оценка:  +5
MNI1957
а ещё лучше отлавливать вот таких депутатов, яйцечёсов и проститутов
Операторська    05.02.2020, 13:34
Оценка:  +3
Операторська
мусор
МаксимУм    05.02.2020, 13:34
Оценка:  +5
МаксимУм
биологический...
МаксимУм    05.02.2020, 13:32
Оценка:  +6
МаксимУм
Или идите чесать йайца кому то...
МаксимУм    05.02.2020, 13:34
Оценка:  +5
МаксимУм
Эта кива чесала йайца социалистам, теперь опезежистам, а потом кому?
KIBARG    05.02.2020, 13:25
Оценка:  +9
KIBARG
Вообще оторваное от реальности б_дло..
Фауна_логики    05.02.2020, 13:09
Оценка:  -8
Фауна_логики
А цирк на Щеневмерловке продолжался без перерыва на обед и сон.
Кайдаш    05.02.2020, 13:17
Оценка:  +10
Кайдаш
Да уж повеселее, чем в вашем гулаговском бараке....
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