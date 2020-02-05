Мы подбираем новые кадры в Кабмин, - Зеленский

Президент подтвердил, что правительство ждут кадровые изменения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас действительно проводятся собеседования на должности в правительство.

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге, передает LIGA.net.

Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются еще новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономически, - сказал президент.

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Президент уточнил, что собеседования проводятся не только с украинскими специалистами, а также с зарубежными экспертами в разных отраслях.

Напомним, Зеленский решил, куда направить $2,9 млрд Газпрома. Глава государства предложил потратить средства, полученные от российской компании, на инфраструктурные проекты и развитие медицины.

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