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Мы подбираем новые кадры в Кабмин, - Зеленский

Комментариев: 2
Президент подтвердил, что правительство ждут кадровые изменения.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас действительно проводятся собеседования на должности в правительство.

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге, передает LIGA.net.

Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются еще новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономически, - сказал президент.

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Президент уточнил, что собеседования проводятся не только с украинскими специалистами, а также с зарубежными экспертами в разных отраслях.

Напомним, Зеленский решил, куда направить $2,9 млрд Газпрома. Глава государства предложил потратить средства, полученные от российской компании, на инфраструктурные проекты и развитие медицины.

 

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Теги: Зеленский, Кабмин, кадры, собеседование
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    05.02.2020, 13:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нелоху полгода понадобилось, чтобы понять, что набрал команду дебилов, таких же как и сам. Уходи, Вова! Уходи, пока не вынесли, как Чаушеску.
Letohradek    05.02.2020, 14:04
Оценка:  0
Letohradek
Жаль, его избиратели так и не поняли, какого болвана сделали президентом ((
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